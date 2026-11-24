Удары украинских дронов по НПЗ вынудили Россию закупать за рубежом не менее 30 % нефтепродуктов и лишили ее статуса экспортера. Для покрытия дефицита бюджета Кремль готовит ряд непопулярных и радикальных решений.

О критических финансовых последствиях ударов по российской нефтепереработке в эфире 24 Канала рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Радикальные меры России по закрытию дыры в бюджете

По его словам, ранее государство-агрессор полностью обеспечивало собственные потребности в топливе и ежегодно зарабатывало около 50 миллиардов долларов на экспорте. Сейчас же ситуация изменилась: бензин и дизельное топливо приходится закупать в Беларуси, Казахстане, Китае, Индии и даже Марокко, что усугубляет дефицит средств.

Оказывается, что то, на чем вы раньше зарабатывали, теперь заставляет вас тратить деньги. Это еще больше усугубляет дефицит,

– подчеркнул аналитик.

Эксперт назвал радикальные меры Кремля по спасению бюджета: видео

Какие решения рассматривает Кремль?

Чтобы удержать финансовую систему на плаву, Кремль уже рассматривает ряд крайне непопулярных решений:

Национализация сбережений граждан. В медиапространстве РФ обсуждают возможность конфискации банковских вкладов по сценарию Сбербанка СССР 1991 года. Это может привлечь до 70 триллионов рублей, однако разрушит банковскую систему и рынок гособлигаций.

Отмена пенсий. Российские пропагандисты и приближенные олигархи, в частности Малофеев, продвигают идею полной ликвидации пенсионных выплат, предлагая возложить содержание пожилых людей исключительно на родственников.

Запуск печатного станка. Денежная масса в России подскочила с 67 триллионов рублей в феврале 2022 года до 135 триллионов в ноябре 2026 года, что провоцирует стремительную инфляцию.

Новые сборы. С 1 декабря РФ расширяет утилизационный сбор, распространяя его не только на автомобили, но и на все гаджеты, смартфоны и компьютеры, а также сворачивает налоговые льготы для бизнеса.

Распродажа золотовалютных резервов. В этом году страна может продать более 250 тонн золота, однако реальный объем золотых запасов рискует оказаться мифом, повторив судьбу исчезнувшего "золота партии" перед распадом СССР.

В октябре морские поставки бензина в страну-агрессора установили рекорд в 390 тысяч тонн из-за длительных перебоев в работе поврежденных заводов.