Еврокомиссия приняла решение, которое должно повлиять на российскую так называемую неприкосновенность. Среди последствий – контроль за всеми банковскими операциями, связанными со страной.

Что означает "черный список" ЕС?

О том, почему Россию внесли в список спонсоров терроризма и будет ли это иметь какие-то последствия для страны-агрессора, говорится в официальном сообщении от журнала Еврокомиссии.

По решению, Россию включили в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечается, что это будет иметь влияние на работу российских банков, усложнит проведение любых операций.

ЕС сегодня внес Россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств. Это замедлит и увеличит расходы на операции с российскими банками,

– рассказала Кая Каллас во время пресс-конференции.

В то же время речь идет об усиленном контроле со стороны всех банков ЕС в отношении любых операций, имеющих связь с Россией.

Кто еще признал Россию террористическим государством?

Парламентская ассамблея НАТО на ежегодной сессии в Мадриде еще 21 ноября 2022 года приняла резолюцию о признании России государством-террористом. Об этом сообщал вебсайт парламента Украины.

Принятие этой резолюции свидетельствует о понимании парламентариями Ассамблеи ключевых вопросов, влияющих на безопасность евроатлантического региона, и соответственно отражает настроения парламентов стран НАТО,

– говорилось в сообщении.

Однако, как видим, сейчас 2026 год, несмотря на любые решения война в Украине продолжается. Поэтому будет ли иметь существенное влияние внесение России в "черные списки" – вопрос риторический, на который получим ответ со временем.

Что известно о санкциях для России?

С 26 января страны Евросоюза постепенно отказываются от российского газа, что приняли соответствующим решением. Для России это должно быть мощный удар в экономике из-за уменьшения рынка сбыта добытого газа.

Кроме того, ЕС готовит новый 20-й пакет санкций против России. Речь идет об ограничении для теневого флота и блокировки системы, по которой страна обходит имеющиеся санкции.