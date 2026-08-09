Россия третий день подряд массированно атакует объекты Нафтогаза

Россия нанесла массированный удар по объектам группы Нафтогаз на Востоке, Западе и в Центре Украины.

Об этом сообщили в NaftogazUA.

Каковы последствия российских ударов?

Россияне продолжают массированно наносить удары по предприятиям Группы Нафтогаз. В ночь на 9 августа под удар попали добывающие активы Укрнафты и ее буровая площадка.

В отношении инфраструктуры противник применил десятки ударных дронов. Наблюдаются значительные разрушения, часть оборудования повреждена и выведена из строя, работа объекта остановлена.

Благодаря принятым мерам безопасности сотрудники подвергшихся атаке объектов не пострадали,

– отметили в компании.

Российские дроны 7 и 8 августа провели атаки на семь АЗС сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

В ходе одного из ударов пострадал сотрудник АЗК. В компании подчеркнули, что в настоящее время он находится в больнице и получает необходимую помощь.

Также враг нанес удар реактивными дронами по производственному объекту Нафтогаза в центральной части Украины. Персонал находился в укрытии, однако объект получил серьезные повреждения.

За последние дни интенсивность вражеских атак на нефтегазовую инфраструктуру значительно возросла. Очевидно, что цель врага – нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможной подготовку к отопительному сезону,

– заявил исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Что еще известно о ударах России по объектам Нафтогаза?

С начала года от российских обстрелов пострадали почти четыре десятка автозаправочных комплексов Нафтогаза. Часть из них получила серьезные повреждения и в настоящее время не работает.

Однако российская армия наносит удары по АЗС намеренно, поскольку понимает, что этой гражданской инфраструктурой ежедневно пользуются тысячи украинцев. Поэтому после проведения ремонтов и возобновления работы заправок враг наносит по ним повторные удары.

Россия продолжает активно обстреливать газовую инфраструктуру Украины. С самого утра пятницы, 17 июля, оккупанты обстреливали объект газодобычи в Харьковской области.

Из-за продолжительного массированного обстрела работу на газовом предприятии пришлось остановить. В целях безопасности сотрудники объекта укрылись в убежищах.