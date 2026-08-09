Про це повідомили в NaftogazUA.

Які наслідки російських ударів?

Росіяни продовжують масовано бити по підприємствах Групи Нафтогаз. У ніч на 9 серпня під удар потрапили видобувні активи Укрнафти та її буровий майданчик.

По інфраструктурі ворог застосував десятки ударних дронів. Є значні руйнування, частину обладнання пошкоджено та виведено з ладу, роботу об’єкта зупинено.

Завдяки вжитим заходам безпеки працівники атакованих об’єктів не постраждали,

– зазначили у компанії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Російські дрони 7 та 8 серпня атакували сім АЗК мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Під час одного з ударів постраждав працівник АЗК. У компанії наголосили, що наразі він перебуває в лікарні та отримує необхідну допомогу.

Також ворог вдарив реактивними дронами по виробничому об'єкту Нафтогазу в центральній частині України. Персонал був в укритті, однак об'єкт зазнав серйозних руйнувань.

За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога – завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону,

– заявив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Що ще відомо про удари Росії по об'єктах Нафтогазу?

Майже чотири десятки автозаправних комплексів Нафтогазу постраждали від російських обстрілів від початку року. Частина з них пошкоджена критично і наразі не працює.

Однак російська армія б'є по АЗС навмисно, оскільки розуміє, що цією цивільною інфраструктурою щодня користуються тисячі українців. Тому після проведення ремонтів та відновлення роботи заправок ворог цілить по них повторно.

Росія продовжує активно обстрілювати газову інфраструктуру України. З самого ранку п'ятниці, 17 липня, окупанти били по об'єкту газовидобутку на Харківщині.

Через тривалий масований обстріл роботу на газовому підприємстві довелося зупинити. Заради безпеки співробітники об'єкта перейшли в укриття.