В России надзор за денежными переводами и цифровыми платежами станет еще строже. Данные по операциям можно будет получить даже через банки. Особую угрозу это представляет для жителей ВОТ.

Как власти России хотят контролировать денежные переводы?

Известно, что органы смогут получать данные не только от платежных систем, но и через банки, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В целом власть подает это как расширение мониторинга за нетипичными транзакциями между физлицами, доступ регуляторов к данным платежных систем и ускоренный обмен информацией между ведомствами.

Центробанк России называет это "техническим совершенствованием", но фактически это тотальная слежка за частными средствами.

Банки смогут блокировать операции сроком до 2 суток, а центральный банк обязался передавать данные налоговой обо всех операциях с электронными средствами. С марта 2026 года – данные будут сверять с базами киберпреступлений.

Такие изменения опасны в первую очередь для жителей временно оккупированных территорий, к которым применяется более строгий контроль.

Дело в том, что перевод, даже родственный, может считаться "нетипичным" из-за украинского происхождения получателя.

В таких условиях финансовый контроль становится не технической мерой, а механизмом постоянного надзора, проверок и давления со стороны оккупационных властей,

Как уже страдает рынок криптовалют в России из-за ограничений?

В России разработали концепцию по регулированию рынка криптовалют, где растет контроль государства над цифровыми активами, сообщают в Службе внешней разведки.

Несмотря на то, что модель якобы формально признает правовой статус криптовалют, впрочем это скорее похоже на жесткую систему валютного и финансового надзора.

Поэтому цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, а потому их разрешается покупать и продавать.

В то же время использование их в качестве платежного средства в России запрещено, что закрепляет монополию рубля. Таким образом, криптоактивы лишаются любой функции альтернативных денег.

Зато обращение криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников – биржи, брокеров и доверительных управляющих. А для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.

