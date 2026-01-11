Як влада Росії хоче контролювати грошові перекази?

Відомо, що органи зможуть отримувати дані не лише від платіжних систем, але й через банки, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Загалом влада подає це як розширення моніторингу за нетиповими транзакціями між фізособами, доступ до регуляторів до даних платіжних систем та пришвидшений обмін інформацією між відомствами.

Центробанк Росії називає це "технічним вдосконаленням", але фактично це тотальне стеження за приватними коштами.

Банки зможуть блокувати операції терміном до 2 діб, а центральний банк зобов'язався передавати дані податковій про всі операції з електронними коштами. З березня 2026 року – дані будуть звіряти з базами кіберзлочинів.

Такі зміни небезпечні у першу чергу для жителів тимчасово окупованих територій, до яких застосовується суворіший контроль.

Річ у тім, що переказ, навіть родинний, може вважатися "нетиповим" через українське походження отримувача.

У таких умовах фінансовий контроль стає не технічною мірою, а механізмом постійного нагляду, перевірок і тиску з боку окупаційної влади,

– пишуть в Центрі протидії дезінформації.

Як вже страждає ринок криптовалют в Росії через обмеження?

В Росії розробили концепцію щодо регулювання ринку криптовалют, де зростає контроль держави над цифровими активами, повідомляють в Службі зовнішньої розвідки.

Попри те, що модель нібито формально визнає правовий статус криптовалют, втім це радше схоже на жорстку систему валютного та фінансового нагляду.

Відтак цифрові валюти та стейблкойни визнаються валютними цінностями, а тому їх дозволяється купувати й продавати.

Водночас використання їх як платіжного засобу в Росії заборонено, що закріплює монополію рубля. Таким чином, криптоактиви позбавляються будь-якої функції альтернативних грошей.

Натомість обіг криптовалют дозволяється виключно через контрольованих посередників – біржі, брокерів і довірчих керуючих. А для депозитаріїв та обмінників запроваджується окремий режим регулювання.

В якому стані економіка Росії?