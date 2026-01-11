Как власти России хотят контролировать денежные переводы?
Известно, что органы смогут получать данные не только от платежных систем, но и через банки, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В целом власть подает это как расширение мониторинга за нетипичными транзакциями между физлицами, доступ регуляторов к данным платежных систем и ускоренный обмен информацией между ведомствами.
Центробанк России называет это "техническим совершенствованием", но фактически это тотальная слежка за частными средствами.
Банки смогут блокировать операции сроком до 2 суток, а центральный банк обязался передавать данные налоговой обо всех операциях с электронными средствами. С марта 2026 года – данные будут сверять с базами киберпреступлений.
- Такие изменения опасны в первую очередь для жителей временно оккупированных территорий, к которым применяется более строгий контроль.
- Дело в том, что перевод, даже родственный, может считаться "нетипичным" из-за украинского происхождения получателя.
В таких условиях финансовый контроль становится не технической мерой, а механизмом постоянного надзора, проверок и давления со стороны оккупационных властей,
– пишут в Центре противодействия дезинформации.
Как уже страдает рынок криптовалют в России из-за ограничений?
В России разработали концепцию по регулированию рынка криптовалют, где растет контроль государства над цифровыми активами, сообщают в Службе внешней разведки.
Несмотря на то, что модель якобы формально признает правовой статус криптовалют, впрочем это скорее похоже на жесткую систему валютного и финансового надзора.
- Поэтому цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, а потому их разрешается покупать и продавать.
- В то же время использование их в качестве платежного средства в России запрещено, что закрепляет монополию рубля. Таким образом, криптоактивы лишаются любой функции альтернативных денег.
- Зато обращение криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников – биржи, брокеров и доверительных управляющих. А для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.
В каком состоянии экономика России?
С нового года в России выросли налоги, в частности ставку НДС повысили с 20% до 22%, а также ввели новый налог на электронику. Таким образом Кремль пытается компенсировать экономический спад и найти дополнительные источники финансирования.
Такое повышение налогов больше всего ударит по самим россиянам, ведь цены на товары вырастут. Есть прогнозы, что россияне начнут больше экономить, а бизнес – сокращать производство.
Известно, что рост российского ВВП уже замедляется, а нефтегазовые поступления сокращаются. На этом фоне Путин приказал усилить налоговую дисциплину, чтобы восстановить рост.