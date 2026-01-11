Как власти России хотят контролировать денежные переводы?

Известно, что органы смогут получать данные не только от платежных систем, но и через банки, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В целом власть подает это как расширение мониторинга за нетипичными транзакциями между физлицами, доступ регуляторов к данным платежных систем и ускоренный обмен информацией между ведомствами.

Центробанк России называет это "техническим совершенствованием", но фактически это тотальная слежка за частными средствами.

Банки смогут блокировать операции сроком до 2 суток, а центральный банк обязался передавать данные налоговой обо всех операциях с электронными средствами. С марта 2026 года – данные будут сверять с базами киберпреступлений.

Такие изменения опасны в первую очередь для жителей временно оккупированных территорий, к которым применяется более строгий контроль.

Дело в том, что перевод, даже родственный, может считаться "нетипичным" из-за украинского происхождения получателя.

В таких условиях финансовый контроль становится не технической мерой, а механизмом постоянного надзора, проверок и давления со стороны оккупационных властей,

– пишут в Центре противодействия дезинформации.

Как уже страдает рынок криптовалют в России из-за ограничений?

В России разработали концепцию по регулированию рынка криптовалют, где растет контроль государства над цифровыми активами, сообщают в Службе внешней разведки.

Несмотря на то, что модель якобы формально признает правовой статус криптовалют, впрочем это скорее похоже на жесткую систему валютного и финансового надзора.

Поэтому цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, а потому их разрешается покупать и продавать.

В то же время использование их в качестве платежного средства в России запрещено, что закрепляет монополию рубля. Таким образом, криптоактивы лишаются любой функции альтернативных денег.

Зато обращение криптовалют разрешается исключительно через контролируемых посредников – биржи, брокеров и доверительных управляющих. А для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.

В каком состоянии экономика России?