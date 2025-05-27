Россия увеличивает военный трафик в Финском заливе: в Финляндии прокомментировали

В Финском заливе Россия начала обеспечивать военное сопровождение танкеров своего теневого флота. Данная практика является беспрецедентной.

Теневой флот России сопровождается военными кораблями

Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.

Читайте также Экспорт российской нефти в Китай продолжает уменьшаться

Он пояснил, что российское военное присутствие в регионе было всегда, однако сейчас Кремль сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива.

При этом привлечены военные корабли и вооруженные силы,

– сказал Антти Хяккянен.

В то же время в Военно-морских силах Финляндии сообщили, что заметили рост военного трафика в Финском заливе. Однако Хяккянен отметил, что пока не видит в этом угрозы для Финляндии.

Заметьте! Однако он считает, что укрепление Россией своих военных возможностей, и ее агрессия и опасность для всей Европы, является фактом.