Бартерная экономика: как Россия реагирует на санкции Запада

Ограничения в сотрудничестве с иностранными банками заставляют российский бизнес искать нестандартные решения для международной торговли. Российские экспортеры все чаще используют бартерные сделки как альтернативу денежным расчетам, чтобы обойти трудности с оплатами из-за западных санкций.

Почему Россия вернулась к бартеру

Иностранные банки начали отказываться от сотрудничества с российскими партнерами после того, как президент США Джо Байден в декабре пригрозил вторичными санкциями для кредиторов, поддерживающих Россию в военных действие, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Этот шаг ограничил способность Москвы экспортировать сырье и импортировать иностранные товары, побуждая российское правительство продвигать бартерную систему для международных расчетов.

Хотя бартерные соглашения были привычными на межправительственном уровне, они становятся все более популярными среди бизнеса. Прямые платежи в нынешней ситуации являются сложными, и бартер – это отличная альтернатива,

– сказала Ирина Заседатель, вице-президент ассоциации экспортеров и импортеров в Москве.

В частности, прошлом месяце российская аграрная компания Astarta Agrotrading заключила бартерную сделку с двумя пакистанскими компаниями, обменяв нут на мандарины.

Мы планируем отправить эти испытательные партии, чтобы "почувствовать" этот механизм, так сказать. В теории, наша мощность значительно больше,

– сообщил Самвел Багдасарян, директор по международному развитию бизнеса Astarta Agrotrading, в разговоре с Financial Times

По условиям соглашения, компания из Саратова, расположенного примерно в 900 километрах к юго-востоку от Москвы, поставит 15 000 тонн нута и 10 000 тонн чечевицы в обмен на 15 000 тонн мандаринов и 10 000 тонн картофеля. Другой контракт предусматривает обмен 20 000 тонн нута, стоимостью около 14 миллионов долларов, на такое же количество риса.

Интересно! Возвращение к бартеру напоминает об изобретательных способах советских импортеров, которые, имея ограниченный доступ к долларам, покупали иностранные товары, оплачивая импорт Pepsi ящиками водки "Столичная" в 1980-х.