Лидер подконтрольного Левобережью Молдовы Приднестровья сообщил, что Россия возобновит поставки газа в регион. Однако объемы голубого топлива будут ограниченными.

Возобновление поставок газа в Приднестровье

Так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский после визита в Россию, сообщил, что поставки газа в регион будут восстановлены, передает 24 Канал.

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Однако объемы газа будут ограниченными и их хватит только для поддержания работы энергосистемы Левого берега.

Этот газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был раньше. Это гуманитарный газ России. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте,

– отметил он.

Обратите внимание! Красносельский не указал каким именно маршрутом будет возобновление поставок газа в подконтрольное России Приднестровье.

Пропагандистские нарративы на фоне кризиса

Недавно бывший министр энергетики Молдовы Виктор Парликов отмечал, что Россия умышленно создала искусственный кризис в Приднестровье, чтобы манипулировать населением перед парламентскими выборами.

Также он прогнозировал, что Россия может возобновить поставки газа в регион с 1 февраля, или раньше, однако объемы будут ограниченными. Все для того, чтобы мощностей хватало только для Левого берега, а подконтрольный Кишиневу правый берег продолжал покупать электроэнергию у Европы.

Таким образом Россия не только выступит "спасительницей", хотя в первую очередь сама спровоцировала критическую ситуацию в регионе, но и будет манипулировать населением перед выборами, обращая внимание на высокие тарифы. Все для того, чтобы население Молдовы отказалось от проевропейского курса в пользу пророссийского.