Впервые с 2022 года: Россия опередила США по поставкам газа в Европу

В мае этого года импорт газа из России в Европу превысил поставки из США. Это произошло впервые за более чем два года, несмотря на попытки ЕС отказаться от российского топлива.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз начал отказываться от российского газа. Страны заменяли его его поставками из США.

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Поставки российского газа увеличились

После отказа европейских стран от российского газа в сентябре 2022 года США стали крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Однако ситуация значительно изменилась уже в мае 2024 года. Тогда поставки российского газа и СПГ по трубопроводам впервые с 2022 года обогнали объемы импорта из США. Эти поставки составили 15% от общего объема поставок в ЕС и другие страны Европы.

В то же время объемы поставок СПГ из США составили всего 14% от общих объемов.

С 2022 года Россия поставляет газ в Европу только по трубопроводу через Турцию и Украину. Однако уже в этом году заканчивается транзитное соглашение между Украиной и Россией и это, вероятно, остановит потоки через этот маршрут.

По словам аналитиков, на высокие объемы российского газа в мае повлияли краткосрочные факторы, в том числе перебои на большом американском экспортном объекте СПГ. Россия отправила больше газа через Турцию накануне планового технического обслуживания в июне.

В то же время в материале говорится, что спрос на газ в Европе остается относительно слабым, а уровни запасов газа в хранилищах близки к рекордно высоким для этого времени года.

Возле Южной Кореи обнаружили новое месторождение нефти и газа

В Южной Корее неожиданно нашли новую геологическую структуру, которая может содержать большие запасы нефти и газа. Это месторождение может даже стать одним из крупнейших в мире.

Сейчас сообщают, что для подтверждения информации о наличии запасов в месторождении нужно провести бурение скважин. Компания, которая обнаружила вероятное месторождение, оценивает шансы в 20%. Фактически это является нормой для геологической разведки.