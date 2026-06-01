Дефицит обостряется: Россия после бензина ограничивает экспорт еще одного горючего

Российское правительство ввело запрет на экспорт авиационного керосина, поскольку дефицит топлива обостряется. Новое решение продлило предыдущее ограничение на продажу бензина за границу.

Сколько продлится ограничение по керосину

Решение по керосину в понедельник, 1 июня, обнародовала пресс-служба российского Кабмина.

Новое решение ограничивает вывоз топлива для реактивных двигателей, в том числе и того, которое покупатели приобрели на биржевых торгах.

Запрет на экспорт керосина будет действовать в течение 5 месяцев – до 30 ноября.

В российском правительстве объяснили этот шаг тем, что сейчас якобы необходимо стабилизировать ситуацию с топливом в России.

Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке,

– говорится в сообщении.

В то же время под запрет не попало некоторое авиационное топливо:

то, что находится в технологических емкостях самолетов во время полетов;

авиакеросин, оформленный по таможенным процедурам до вступления в силу ограничений;

и поставки в рамках межправительственных соглашений.

К слову, с 1 апреля Москва уже ввела полный запрет на вывоз бензина.

Заметьте! По информации The Moscow Times, российское правительство уже якобы рассматривает возможность дополнительно запретить экспорт дизельного топлива.

Почему топливный кризис обостряется

Ограничения на экспорт бензина, а теперь и авиатоплива в России ввели на фоне атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Издание Reuters подсчитало, что ко второй половине мая из-за ударов украинских дронов в России остановились полностью или приостановили работу НПЗ общей мощностью около 238 тысяч тонн в сутки. То есть страна потеряла около 25% всей нефтепереработки.

Особенно сложная ситуация в центральной части России. Успешные атаки на тамошние НПЗ фактически парализовали нефтепереработку в этом регионе. Это произошло после ударов по крупным заводам:

в Москве;

Нижнем Новгороде;

Киришах;

Рязани;

и Ярославле.

До атак эти предприятия обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизеля в стране.

Важно! В мае частично или полностью сразу 6 российских НПЗ вынуждены были останавливать свою работу из-за ударов дронов. Среди них были "Нижегороднефтеоргсинтез" и "Киришинефтеоргсинтез", которые входят в крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия России.

Напомним, в России уже возник дефицит бензина накануне летнего сезона, когда традиционно растет потребление топлива. Самая сложная ситуация сложилась с бензином марки АИ-95, спрос на который на бирже иногда превышает доступные объемы более чем в десять раз.

Параллельно сокращается и производство дизельного топлива. Если в начале весны российские предприятия выпускали около 7,5 миллиона тонн дизеля в месяц, то впоследствии этот показатель снизился до 5,9 миллиона тонн.

В апреле объемы производства оказались примерно на 10% ниже привычного уровня, а в мае падение повторилось. Таким образом, только за два месяца Россия потеряла около пятой части объемов выпуска дизеля.

Признаки топливного кризиса уже проявляются и на временно оккупированных территориях. В частности, в Севастополе оккупационные власти ввели ограничения на продажу горючего, разрешив отпускать не более 20 литров на одного покупателя или одно транспортное средство.