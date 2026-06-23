Россияне атаковали объект ДТЭК: какой регион оказался под ударом

Враг вновь нанес удар по Днепропетровской области. На этот раз удар был нанесен по энергетическому объекту ДТЭК.

Что известно о российской атаке

В ночь на 23 июня россияне вновь обстреляли энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, о чем сообщается в Telegram-канале ДТЭК.

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В результате атаки без света остались 34 тысячи семей. Однако энергетики компании оперативно приступили к восстановительным работам.

Уже через несколько часов электроснабжение было восстановлено для всех семей, которые остались без света в результате российской атаки.

В частности, за прошедшую неделю, с 15 по 21 июня, компания ДТЭК восстановила электроснабжение для более чем 150 тысяч семей, оставшихся без света в результате российских ударов. Об этом говорится в сообщении компании от 22 июня.

Таким образом, Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, причиняя ущерб мирному населению страны. Многие семьи в результате ударов остаются без света. Кроме того, из-за военной агрессии России страдает и персонал компании, который работает, рискуя собственной жизнью.

Что еще нужно знать об атаках России

Напомним, что 19 июня в ДТЭК сообщили, что последние двое суток россияне непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области дронами и артиллерией. На некоторых объектах возникли пожары, повреждения значительные.

До этого враг атаковал энергетический объект ДТЭК 17 июня — в том же регионе. В результате удара утром без света остались 19,4 тысячи семей в 139 населенных пунктах прифронтовой Днепропетровщины.