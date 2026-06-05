Россия атаковала украинскую ТЭС: есть существенные разрушения

Россия продолжает энергетический террор Украины. В пятницу, 5 июня, она атаковала теплоэлектростанцию ​​ДТЭК.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Что известно об обстрелах ТЭС?

Известно, что после атаки на ТЭС существенные разрушения.

В ДТЭК рассказали, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были атакованы россиянами уже почти 230 раз.

11 из них пришлись на отопительный сезон 2025 – 2026.

Обратите внимание! Энергетики призывают рационально потреблять электроэнергию в течение всех суток. Также просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы.

Напомним, что атаки по энергосистеме не прекращаются. В частности, 4 июня в 6 областях были обесточены из-за обстрелов, также пострадал энергетик.

А 3 июня атаки также затронули энергоснабжение Запорожской АЭС. Это был уже 17-й случай с начала полномасштабной войны, когда временно оккупированная станция полностью теряла внешнее электроснабжение.