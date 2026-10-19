Российская армия нанесла удар по Ирпеню: пострадал известный завод

В ночь с 18 на 19 октября российские ракеты поразили производственные мощности завода "Планета Пластик". Компания получила значительные разрушения.

Что известно о компании "Планета Пластик" и последствиях атаки

Все сотрудники живы и находятся в безопасности, о чем говорится в заявлении компании.

В настоящее время проводится оценка масштаба ущерба.

Благодарим спасателей, работающих на месте, и всех, кто нас поддерживает,

– добавили в сообщении.

Напомним, что в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в Киевской области завод "Планета Пластик" приостановил работу на неопределенный срок. Это произошло 31 августа текущего года.

Компания построила новый завод в городе Ирпене и открыла его в сентябре 2025 года. Предыдущее производство было разрушено в 2022 году.

Что известно о российской атаке на Ирпень

Дело в том, что ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. Известно о раненых и одном погибшем в Ирпене.

Основной удар ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. Оно подверглось значительным разрушениям.