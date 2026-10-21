Атака на Ровно: враг нанес удар по объекту известной торговой сети, его работа приостановлена

Российская армия провела атаку на магазин торговой сети "Метро" в городе Ровно. По предварительным данным, люди не ранены в результате попадания.

Что известно о российском ударе

Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что находится на месте происшествия.

Враг совершил атаку на магазин торговой сети "Метро". По предварительной информации, люди не пострадали,

– написал Коваль.

В компании подтвердили, что торговый центр в Ровно повреждён. Он временно не будет работать.

В сообщении говорится, что в среду, 21 октября, в результате вражеской атаки на гражданскую инфраструктуру был повреждён торговый центр METRO в Ровно по адресу: улица Кулика и Гудачека, 21.

К счастью, никто из сотрудников и клиентов METRO не пострадал,

– заверили в обращении.

Команда уже работает над оценкой повреждений и определением путей восстановления, чтобы как можно скорее возобновить работу. В настоящее время работа METRO в Ровно временно приостановлена.

Обратите внимание! О дате возобновления работы сообщат дополнительно на сайте metro.ua, официальных страницах в социальных сетях и в персональной коммуникации.

Напомним, что еще в августе компания METRO сообщила, что потеряла часть своих товарных запасов. В частности, украинцев предупредили о возможных перебоях.

А по состоянию на 31 августа в среднем на полках METRO отсутствовало примерно 17% товаров из примерно 16 тысяч позиций.

В частности, ранее Россия совершила атаку на ТЦ "Экватор" в городе Ровно. Но уже со вторника, 20 октября, торговый центр возобновил свою работу.

Также СМИ писали, что 19 октября пострадал склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине. Речь идет о компании "БаДМ".