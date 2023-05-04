Потери есть ежемесячно: сколько нефтебаз разрушили захватчики в Украине
Источник:Интерфакс-Украина
С начала полномасштабной войны враг обстреливал критическую инфраструктуру Украины. Своими захватническими действиями оккупанты разрушили 35 нефтебаз нашего государства.
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что российские агрессоры нанесли 3,3 миллиарда гривен ущерба окружающей среде. Это, в частности, выбросы вредных веществ в атмосферу и загрязнение почв.
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Последствия последних атак
Напомним, что утром 3 мая три вражеских беспилотника "Шахид" атаковали нефтебазу в Кировоградской области.
Глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что обошлось без жертв. По его словам, все соответствующие службы оперативно проделали свою работу. Ликвидировать последствия атаки начали сразу. В настоящее время уточняется оперативная информация о повреждениях.
Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что два дрона-камикадзе, которыми Россия атаковала ряд областей в ночь на 21 апреля, также попали в нефтебазы.
Куюн также отмечал, что отрасль нефтепродуктообеспечения остается под прицелом врага и, несмотря на отсутствие официальной информации, попадания и потери тысяч тонн горючего есть ежемесячно.
Россия снова атаковала Украину дронами: коротко
- В ночь на 4 мая российские захватчики в очередной раз выпустили по Украине иранские дроны-камикадзе. Под ударом попали Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области.
- В Одессе 3 "Шахида" попали в общежития одного из учебных заведений. К счастью, люди не пострадали. Пожар, который вспыхнул в результате попадания, был ликвидирован.
- По предварительной информации, по Запорожью оккупанты ударили ракетами С-300. Взрывы вызвали кое-где перепады напряжения. Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома. Взрывной волной у них выбиты стекла и изуродованы кровли. Среди пострадавших нет.
- Атаку Киевщины оккупанты осуществили с применением БпЛА типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Пока все данные уточняются.