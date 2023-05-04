В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что российские агрессоры нанесли 3,3 миллиарда гривен ущерба окружающей среде. Это, в частности, выбросы вредных веществ в атмосферу и загрязнение почв.

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Последствия последних атак

Напомним, что утром 3 мая три вражеских беспилотника "Шахид" атаковали нефтебазу в Кировоградской области.

Глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что обошлось без жертв. По его словам, все соответствующие службы оперативно проделали свою работу. Ликвидировать последствия атаки начали сразу. В настоящее время уточняется оперативная информация о повреждениях.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что два дрона-камикадзе, которыми Россия атаковала ряд областей в ночь на 21 апреля, также попали в нефтебазы.

Куюн также отмечал, что отрасль нефтепродуктообеспечения остается под прицелом врага и, несмотря на отсутствие официальной информации, попадания и потери тысяч тонн горючего есть ежемесячно.

Россия снова атаковала Украину дронами: коротко