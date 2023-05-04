Глава КГВА Сергей Попко отметил, что такой плотной интенсивности ударов Киев не ощущал с начала года. К счастью, наши защитники уничтожили все вражеские цели.

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Детали атаки

По словам Попко, этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. Захватчики совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа.

Следует отметить, что окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Пока все данные уточняются.

В результате ночной воздушной атаки на столицу, в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БПЛА. Информация о пожаре не подтвердилась,

– пишет Попко.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

Попко призвал киевлян не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги немедленно направляться к укрытиям.

Что известно о ночной атаке