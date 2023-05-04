Очільник КМВА Сергій Попко зауважив, що такої щільної інтенсивності ударів Київ не відчував від початку року. На щастя, наші захисники знищили усі ворожі цілі.

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Деталі атаки

За словами Попко, цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. Загарбники здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу.

Варто наголосити, що остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Наразі усі дані уточнюються.

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури.

Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров'ю людей чи серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється. Ніколи не втомлюся дякувати силам протиповітряної оборони Києва,

– йдеться у повідомленні.

Попко закликав киян не нехтувати правилами безпеки і в під час повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів.

Що відомо про нічну атаку