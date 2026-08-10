Регион может остаться без заправок: где россияне уничтожили все АЗС

В Опишнянской общине Полтавской области не осталось ни одной уцелевшей автозаправочной станции. Они были уничтожены в результате российских атак с использованием беспилотников.

Где россияне уничтожили все АЗС

Восстановлению станции не подлежат, что сообщил глава общины Николай Ризник в своем видеообращении в Facebook.

При этом пострадали четыре домовладения. Но обошлось без жертв.

Николай Ризник глава Опишнянской общины Хочу обратиться к жителям, проживающим рядом с заправками: если к вам не пришла комиссия, то, пожалуйста, обратитесь в Раду, чтобы получить помощь и зафиксировать ваши повреждения.

При этом Ризник добавил, что логика врага понятна – сначала "вывести" заправки в Харьковской области и на Сумщине. А сейчас дошли до Полтавщины.

Поэтому я думаю, что скоро весь регион останется без заправок,

– отметил Николай Ризник.

Напомним, что с начала года было разрушено 37 автозаправочных комплексов сети Группы "Нафтогаз". Часть объектов подверглась критическим разрушениям. В настоящее время они не работают.

По данным аналитиков, только с начала апреля было зафиксировано не менее 246 атак на автозаправочные станции. Из них 194 пришлись только на период с начала июня до конца июля.