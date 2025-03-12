Российская армия попала в склад компании Delivery в Сумах

Во вторник, 11 марта, около 23:00 произошло прямое попадание в склад логистической компании Delivery в Сумах. Это произошло в результате вражеской атаки.

Россияне попали в Delivery

Это уже третье попадание за последнее время, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт компании.

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К счастью, пострадавших нет, но враг продолжает целенаправленно бить по логистике,

– говорится в заметке.

В частности известно о потере и повреждении груза, преимущественно для клиентов из Глухова и Шостки. Но в Delivery пообещали полностью компенсировать убытки клиентам.

Кроме того, в заметке на Facebook украинцам напомнили о важности страхования груза на его реальную стоимость. Дело в том, что это гарантия получения компенсации в случае повреждения.

Заметьте! Команда компании уже работает над восстановлением помещения и всех процессов, чтобы обеспечить бесперебойную работу.