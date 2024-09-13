Август стал рекордным: почему россияне панически покупают валюту

В августе россияне начали резко скупать валюту, что привело к значительной разнице между покупкой и продажей. А снять более 5 тысяч долларов – сложно. Это произошло по нескольким причинам.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант, отметив, что с начала полномасштабной войны в России действуют ограничения на выдачу валюты. Это началось после того, как США и ЕС запретили ввозить наличные доллары и евро в страну-агрессора в рамках санкций.

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Почему россияне скупают валюту

Как отметил Блант, очевидно, что российский рубль довольно плохо себя чувствует. Кроме того, в августе продолжался сезон отпусков. Если в прошлом году население могло поехать в Турцию с картами "Мир", то сейчас такой возможности нет. Им нужна наличка. Но за границу лучше ехать не с рублями.

Кроме того, рубль сейчас существенно переоценен. Его курс оторвался от реальности. Поэтому население пытается запастись валютой.

Курс отошел от экономических реалий; от инфляции; от покупательной способности. Поэтому там запасаются валютой. Исходя из того, что происходит в экономике, рубль будет падать. А курс сейчас определяется не очень рыночными методами,

– сказал Блант.

Обратите внимание! Китайские государственные банки начали отказываться от сотрудничества с Россией. Государственные кредиторы начали сокращать бизнес в России. Все из-за проблем с платежами. Она охватила около 80% двусторонней торговли между Китаем и Россией.