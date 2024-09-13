Очевидно, взамен Москва получает обход санкции, товары двойного назначения. В эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сказал, как России удается торговать со странами, несмотря на санкционные ограничения.

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Как Россия осуществляет "платежные операции"

Различные эксперты и политики дают комментарии, мол, санкционное давление на Китай мощное и поэтому китайские банки якобы посыпались. Однако мало кто учитывает альтернативу, которую нашли, в частности россияне, для продолжения торговли с КНР.

Хорошо, "посыпались". Но теперь золото возят чемоданами. Специальные курьеры, нанятые российскими компаниями, возят банковское золото в Китай и другие страны. Там обменивают на деньги, которые кладут в банки,

– сказал Клочок.

Он напомнил, что в России в начале 90-х годов платежки привозили в банк, там их подписывали и деньги таким образом перечисляли. Да, не было системы S.W.I.F.T., не было интернета, но огромные товарообороты происходили.

Кто сказал, что Москва к этому не вернется? Сейчас Россия абсолютно сознательно сваливается в промышленность начала 90-х годов. Ей плевать, ведь оно работает,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В сотрудничестве с Китаем россияне уже также поднимают вопрос бартерного обмена и для этого деньги не нужны. Поэтому возникает вопрос об эффективности санкционной политики Запада против Китая, ведь она не дает желаемого эффекта, нет синергии.

Обратите внимание! Китайские государственные банки начали отказываться от сотрудничества с Россией из-за проблем с платежами, охвативших 80% двусторонней торговли между странами.

Почему надо сдерживать сотрудничество России и КНР

Самый главный сегодня момент, на который должен обращать внимание мир, как сдерживают Китай, как сдерживают страны, которые работают с Россией. Лучший механизм сдерживания любой диктатуры – это силовой способ. Пока мир не осознает необходимость эффективного и быстрого принятия решений по противодействию силовым способом диктаторским режимом, то будет топтаться на месте.

Сейчас демократические страны должны изменить подход как сдерживать китайско-российские отношения. Например, не давать возможности Пекину получать технологии, которыми он может оперировать, чтобы производить больше экспортоориентированных товаров и торговать со всем миром,

– отметил Клочок.

Проблема заключается в том, что сейчас санкционную политику применяли не столько к Китаю, а к тем странам, которые сотрудничают с ним. Определенные сдвиги в этом отношении есть.

К примеру, история с Индией. Есть много рассуждений о том, что инвестиции из Китая просто оттекают, но как-то они до сих пор не вытекли. Так, отдельные компании переходят в Индию, но надо понимать, что Индия это преимущественно ручной труд,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Фактор сдерживания Китая – это действительно Индия, но это конкурент. Сейчас Запад фактически выращивает еще одного экономического монстра на территории евразийского континента.