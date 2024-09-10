Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Курт Кэмпбелл заявил, что речь идет даже о технологиях от подводных лодок и авиации до ракетного потенциала. Об этом чиновник рассказал журналистам после встречи с коллегами из Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.
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Что известно о сотрудничестве Пекина с Москвой
Курт Кэмпбелл рассказал, что Пекин оказывает Москве "очень существенную" помощь для укрепления ее военной машины, а взамен Россия передает свои военные технологии подводных лодок и тщательно охраняемых ракет,.
Ранее США говорили, что Китай передает России так называемые технологии двойного назначения, которые можно применять в военных или гражданских целях.
Сейчас Вашингтон однозначно заявляет о том, что Китай помогает российским военным. Поскольку Москва столкнулась с международными санкциями, она отчаянно нуждается в технологиях для увеличения своего военного производства, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины,
– написало издание.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Курт Кэмпбелл сказал, что последняя помощь от Китая России "это не технологии двойного назначения".
"Это в основном средства, которые по сути непосредственно помогают российской военной машине. Это составные части очень значительных усилий со стороны Китая, направленных на поддержку, развитие и диверсификацию различных элементов российской военной машины", – заверил Кэмпбелл.
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Возможности, которые предоставляет Россия, – это поддержка в областях, где раньше они откровенно не хотели непосредственно взаимодействовать с Китаем. Это касается операций с подводных лодок, проектирования в авиации, а также возможностей ракетного оружия,
– подытожил Кэмпбелл.
Он добавил, что это сотрудничество является тревожным. Также заместитель госсекретаря объяснил, что ранее Россия исторически осторожно относилась к предоставлению Пекину своих новых военных технологий.