Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Курт Кэмпбелл заявил, что речь идет даже о технологиях от подводных лодок и авиации до ракетного потенциала. Об этом чиновник рассказал журналистам после встречи с коллегами из Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

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Что известно о сотрудничестве Пекина с Москвой

Курт Кэмпбелл рассказал, что Пекин оказывает Москве "очень существенную" помощь для укрепления ее военной машины, а взамен Россия передает свои военные технологии подводных лодок и тщательно охраняемых ракет,.

Ранее США говорили, что Китай передает России так называемые технологии двойного назначения, которые можно применять в военных или гражданских целях.