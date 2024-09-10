Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Курт Кемпбелл заявив, що мовиться навіть про технології від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу. Про це посадовець розповів журналістам після зустрічі з колегами з Європейського Союзу та НАТО в Брюсселі.

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Що відомо про співпрацю Пекіну з Москвою

Курт Кемпбелл розповів, що Пекін надає Москві "дуже суттєву" допомогу для зміцнення її військової машини, а натомість Росія передає свої військові технології підводних човнів і ракет, що ретельно охороняються.

Раніше США говорили, що Китай передає Росії так звані технології подвійного призначення, які можна застосовувати у військових чи цивільних цілях.