Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Курт Кемпбелл заявив, що мовиться навіть про технології від підводних човнів та авіації до ракетного потенціалу. Про це посадовець розповів журналістам після зустрічі з колегами з Європейського Союзу та НАТО в Брюсселі.
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Що відомо про співпрацю Пекіну з Москвою
Курт Кемпбелл розповів, що Пекін надає Москві "дуже суттєву" допомогу для зміцнення її військової машини, а натомість Росія передає свої військові технології підводних човнів і ракет, що ретельно охороняються.
Раніше США говорили, що Китай передає Росії так звані технології подвійного призначення, які можна застосовувати у військових чи цивільних цілях.
Зараз Вашингтон однозначно заявляє про те, що Китай допомагає російським військовим. Оскільки Москва зіткнулася з міжнародними санкціями, вона відчайдушно потребує технологій для збільшення свого військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну проти України,
– написало видання.
Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Курт Кемпбелл сказав, що остання допомога від Китаю Росії "це не технології подвійного призначення".
"Це в основному засоби, які по суті безпосередньо допомагають російській військовій машині. Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини", – запевнив Кемпбелл.
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Можливості, які надає Росія, – це підтримка в областях, де раніше вони відверто не хотіли безпосередньо взаємодіяти з Китаєм. Це стосується операцій із підводних човнів, проєктування в авіації, а також можливостей ракетної зброї,
– підсумував Кемпбелл.
Він додав, що ця співпраця є тривожною. Також заступник держсекретаря пояснив, що раніше Росія історично обережно ставилася до надання Пекіну своїх нових військових технологій.