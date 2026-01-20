Прогнозы ухудшаются: что ожидает российскую экономику в 2026 году

Международный валютный фонд снова ухудшил прогнозы по темпам роста российской экономики. Согласно январской оценке, в 2026 году российский ВВП вырастет лишь на 0,8%.

Что прогнозирует МВФ по российской экономике?

Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем ожидалось в октябре, и на 0,4 меньше прогноза, который МВФ давал в январе 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет фонда.

Таким образом российская экономика в 2026 году будет расти в четыре раза медленнее, чем мировая, и втрое медленнее, чем экономика США. Об этом отметили в материале российского медиа "The Moscow Times".

От Китая, котором Международный валютный фонд прогнозирует 4,5% роста в текущем году, Россия будет отставать в 5,6 раза, а от Индии – в 8 раз.

Среди крупнейших экономик мира более низкие темпы роста, чем у Кремля, покажет только Япония (+0,7%). Такие прогнозы дают в МВФ.

Экономический рост в России по итогам прошлого года оценивают лишь в 0,6%. Это в семь раз медленнее, чем в 2024 году (4,2%). Более того, это вчетверо ниже первоначального прогноза российского правительства, который обещал увеличение ВВП на 2,3%.

Эксперты МВФ считают, что даже в 2027 году темпы экономического роста в России не превысят 1%. Кроме того, они будут втрое медленнее мировых и вдвое ниже, чем в США.

В следующем году ВВП может уже и не вырасти, а наоборот – упасть,

– сказал Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ.

Обратите внимание! Рост военных отраслей составил около 50%, тогда как вся остальная экономика преимущественно стагнирует, а большая часть инвестиций направляется на поддержание боевых действий.

Что еще следует знать о российской экономике?