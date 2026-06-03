Экономика России стала заложницей войны: почему страна может "посыпаться" после боевых действий

Экономика России держится только на военных расходах. То есть после завершения боевых действий государство перейдет к положению с рядом социальных и финансовых проблем.

Что будет с экономикой России после войны?

О том, как изменится положение Кремля и экономические показатели в стране, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Смотрите также Украина строит новую энергосистему: Шмыгаль рассказал об амбициях и планах страны

Хотя российская пропаганда продолжает уверять, что в экономике России "беспрецедентный рост", настоящая ситуация другая. В частности экономисты стали чаще признавать последствия российско-украинской войны.

Так, сейчас Россия стала государством, которое держится только на военных расходах. Если же их не будет, то есть после прекращения боевых действий, все может посыпаться.

В то же время в разведке добавляют, что такая информация появилась не от оппозиции или западных аналитиков. Так называемые тревожные звоночки для Кремля прозвучали во время одной из российских конференций. Обычно там обсуждают военную экономику, стратегическую безопасность России и военно-промышленный комплекс.

Дмитрий Белоусов, заместитель генерального директора центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, тоже отмечал, что российская экономика стала заложницей войны.

По его словам, после окончания войны в России возможны;

социально-экономическая дестабилизация;

сокращение оборонзаказов;

падение доходов населения;

остановка предприятий ВПК;

рост безработицы.

Пока ракеты летят по Украине, российские заводы еще как-то работают. Но как только "пушечный допинг" закончится, экономика страны-агрессора рискует встретиться с реальностью, от которой ее несколько лет спасала только война,

– объяснили в разведке.

В частности там сравнили российский подход к модели позднего СССР. То есть страна производит больше оружия вместо нормальной экономики.

Отдельные беспокойства для Кремля вызывает перспектива демобилизации. Например, если после войны с 2,4 миллиона человек сократить количество служащих до 1,5 миллиона.

То есть 900 тысяч россиян, которые воевали, имеют психологические травмы и завышенные ожидания будут возвращаться туда, где меньше работы и низкие зарплаты, где "герои спецоперации" оказываются никому не нужными.

Кроме последствий в экономике, также возможен социальный кризис, рост преступности, радикализация общества, внутренняя нестабильность.

Похоже, в кремле уже начинают осознавать: развязать войну было значительно проще, чем потом объяснить миллионам россиян, почему после "величия" их ждут безработица, бедность и развал целых регионов,

– добавили в разведке.

В частности отметили, что некоторые российские эксперты предлагают держать экономику на военно-мобилизационной модели даже после окончания войны. То есть развивать или расширять сферу беспилотников, искусственного интеллекта и частного космоса.

Что еще известно об экономике России?

Расходы на украинскую войну растут и чиновники финансового блока предупреждают Путина о возможных последствиях. Однако военное руководство требует большего финансирования. Для самого же президента России финансовые последствия не очень важны. Очевидно, он готов продолжать войну, поэтому ищет экономию в других сферах.

Зато Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук изменил свой прогноз. Теперь учреждение отмечает, что ВВП страны в 2026 году вырастет на 0,7%, вместо спада на 0,6%. Главная причина этого – цены на нефть, на которой Россия начала зарабатывать после начала войны в Иране.