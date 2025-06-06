Россия на грани коллапса, экономика задыхается, – экс-глава МИД

Проблемы в российской экономике нарастают. Россия уверенно идет к своему развалу.

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко высказал 24 Каналу мнение, что российская экономика уже на грани коллапса.

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Экономическая ситуация в России

Огрызко рассказал, что о коллапсе уже говорят и в России. Люди, которые уже давно выехали из России, но наблюдают за тем, что там происходит, подтверждает это. В России нет картофеля. Нечего уже есть. Всю плодово-овощную продукцию с прошлого урожая уже съели, а до следующего – еще несколько месяцев.

Можно есть траву. Некоторые говорят, что это очень полезно. Россияне попробуют, возможно, им понравится. На полках продукты еще есть. В частности, молочка. Хотя, говорят, что следующими в России будут проблемы с мясом. Однако ассортимент начинает серьезно сужаться, а цены начинают подрастать,

– отметил дипломат.

Он продолжил, что для россиян эти продукты станут недоступными. По отраслям, то некоторые уже купил Китай и делает так, чтобы они не развивались. Или там сплошные проблемы.

Правительство давит на Центробанк

По словам министра иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах, правительство России уже давит на главу Центробанка, "экономическую принцессу" Набиуллину. Она первые 2 года этой войны была в Кремле в фаворе, и с ней носились, как дурак с торбой.

"Теперь же, когда государство начало реально управлять военной экономикой, и от рыночной уже ничего не осталось, она стала плохой. Все стрелы идут на нее. От нее требуют, чтобы она на совете директоров Центробанка снизила ставку до 18%", – отметил Огрызко.

Он добавил, что экономика загибается. Не может бизнесмен брать кредит под 30% – 35% годовых. Остановилось строительство, остановилась ипотека. Все пошло по кругу. Ситуация довольно печальная. Россия развалится, но не завтра. В Советском союзе тоже знали, что он развалится, но не думали, что это произойдет так быстро.