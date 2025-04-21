В каком состоянии сейчас находится экономика России

На сегодня состояние российской экономики переживает один из важнейших периодов от начала полномасштабной войны в 2022 году. Такое заявление сделал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Что происходит с российской экономикой

Согласно его словам, Россия "проела" все то, что за предыдущие 20 лет накопила, и у россиян "остался фактически этот последний год", рассказал Пензин для 24 Канала.

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Несмотря на то, что центробанк России оставил ключевую ставку в марте на прежнем уровне, он составляет 21% годовых. Для сравнения – в Украине учетная ставка находится на уровне 15,5%.

Что еще происходит с российской экономикой? В частности Reuters В частности Reuters сообщает , что только за февраль 2025 года рост промышленного производства в России упал с 2,2% до 0,2%. А разведка Великобритании опубликовала отчет, где говорится о том, что инфляция в стране-агоресорке превысит целевой показатель Центрального банка России (ЦБР) в 4% в 2025 году.

Кроме того, в начале февраля текущего года глава российского правительства Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину, что в 2024 году размер российской экономики достиг исторического максимума – 200 триллионов рублей.

А Bloomberg отмечает, что резервы Фонда национального благосостояния России почти не изменились. В частности они составляли где-то около 12 триллионов рублей.

Заметьте! В то же время власти России продолжают рассказывать, что экономика страны, несмотря на санкции, только усиливается.