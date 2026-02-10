Два года так называемого военного бума финансировали рекордными с советских времен расходами бюджета. Но российская экономика все глубже погружается в болото промышленной рецессии.

Что сейчас происходит в России?

Прошлый год из 28 основных отраслей промышленности с минусом завершили 21, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

По итогам года:

добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%;

добыча газа – на 3%;

добыча нефти упала до минимумов за 16 лет.

В несырьевом секторе металлурги сократили выпуск на 2,1%, а фабрики одежды и обуви – на 3,5%. Также впервые за 15 лет снизилось производство пищевых продуктов – на 0,5%. На столько же сократился выпуск на нефтеперерабатывающих заводах – в течение года они десятки раз подвергались ударам БПЛА.

В целом промышленность, по данным Росстата, осталась в плюсе – на 1,3%. Однако рост показали лишь семь отраслей, и из них три связаны с оборонным сектором:

производство "готовых металлических изделий" (+18%); компьютеры, электроника и оптика (+11,7%); "производство других транспортных средств и оборудования" (+32%).

Модель роста, основана только на военных расходах, сломана,

– говорит Янис Клюге, эксперт немецкого Института проблем международной безопасности.

По итогам года, темпы роста российского ВВП замедлились более, чем в четыре раза – до 1%. В то же время возможности бюджета по "денежной накачке" экономики приближаются к исчерпанию.

Как отметили в тексте, из-за падения нефтяных и газовых доходов в прошлом году федеральная казна получила дефицит в 5,7 триллиона рублей, а в этом она вырасти до 8 – 10 триллионов.

Правительство признает, что военный бум в экономике достиг своего максимума. После роста на десятки процентов в год в 2023 – 25 лет в этом году военные отрасли прибавят лишь 4–5%,

– пишет "The Moscow Times".

Первые данные за январь 2026 свидетельствуют, что происходит дальнейшее ослабление экономической активности. Так в опросах бизнес жалуется на рост расходов, ухудшение спроса, повышение налогов, а также сохранение дефицита кадров.

Обратите внимание! К этому можно добавить падение цен на российскую нефть до 40 долларов за баррель, а еще усиление санкций США и Евросоюза.

Напомним, что о рецессии в России говорил еще министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявлял, что российская экономика вошла в глубокую рецессию.

Согласно словам Сибиги, совокупный бюджетный дефицит регионов России в 2025 году достиг рекорда – 21 миллиард долларов. Эта сумма в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Кроме того, происходит падение производства в 12 ключевых отраслях. И это не останавливает Кремль в увеличении налогов: в прошлом году в стране закрылось на 15% больше предприятий, а еще 10% – находятся на грани закрытия.

Заметьте! Андрей Сибига сказал, что эта война является провалом для Москвы.

Что еще происходит с российской экономикой?