Экономические показатели России уже четче показывают – происходящее постепенное "сползание" к стагфляции. На это повлияла в частности жесткая монетарная политика Центробанка.

Что происходит с российской экономикой?

Она "задушила" деловую активность и обострила стагнационные процессы, о чем рассказали в Службе внешней разведки.

В 2025 году экономический рост в России почти остановился. В течение года ВВП "колебался" возле нулевой отметки.

В середине года произошло незначительное оживление – которое было ограничено военно-промышленным комплексом и отдельными сегментами сырьевых отраслей – поэтому не создало никаких импульсов для экономики.

Инвестиционная активность несколько поднялась в начале года. Но затем резко пошла на спад:

во II квартале инвестиции в основной капитал сократились на 3,7%;

III квартале – на 1,7%.

Бизнес отказывался от модернизации, урезал закупки оборудования и инвестиционных товаров, а дефицит финансовых ресурсов будет сохраняться даже в случае смягчения денежно-кредитной политики,

– сообщили в разведке.

Также правительство сократило стимулы через налоговые изменения. В частности, в 2025 году сохранились высокие расходы на фоне падения доходов. Это привело к росту дефицита.

Важно! А в 2026 – 2028 годах фискальная политика станет сдерживающим фактором из-за сокращения расходов и повышения налоговой нагрузки. Так создается сценарий затяжной стагнации с повышенными рисками стагфляции.

Более того, индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в 2025 году находился в минусе, а в последнем квартале упал до худшего уровня с 2022 года. На фоне этого 44% ритейлеров ожидают снижения доходов и рентабельности в 2026 году. В то же время 29% рассчитывают на рост продаж. И это минимальный показатель за десятилетие.

Становятся хуже и потребительские настроения:

С июня 2025 года продажи снижались в подавляющей части товарных категорий.

Во время новогодних праздников 2026 года посещаемость торговых центров упала почти на 20% в годовом измерении.

Высокие процентные ставки резко повысили расходы и стоимость кредитования для малого и среднего бизнеса, ограничив финансирование оборотного капитала,

– добавили в сообщении.

Интересно! Розничный сектор России показывает отсутствие адаптивности и слабость.

Международный валютный фонд уже третий раз ухудшил прогнозы относительно темпов роста российской экономики. Последняя оценка свидетельствует, что в 2026 году ВВП увеличится лишь на 0,8%.

То есть экономика России в 2026 году будет расти:

в четыре раза медленнее, чем мировая;

втрое медленнее, чем экономика США.

Кремль будет отставать в 5,6 раза от Китая, а от Индии – в 8 раз.

Важно! Даже в 2027 году темпы экономического роста в России не превысят 1%.

Что еще следует знать о ситуации в России?