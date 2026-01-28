Що відбувається з російською економікою?
Вона "задушила" ділову активність та загострила стагнаційні процеси, про що розповіли у Службі зовнішньої розвідки.
У 2025 році економічне зростання у Росії майже зупинилося. Протягом року ВВП "коливався" біля нульової позначки.
У середині року відбулося незначне пожвавлення – яке було обмежене військово-промисловим комплексом та окремими сегментами сировинних галузей – тому не створило жодних імпульсів для економіки.
Інвестиційна активність дещо піднялася на початку року. Але потім різко пішла на спад:
- в II кварталі інвестиції в основний капітал скоротилися на 3,7%;
- III кварталі – на 1,7%.
Бізнес відмовлявся від модернізації, урізав закупівлі обладнання й інвестиційних товарів, а дефіцит фінансових ресурсів зберігатиметься навіть у разі пом’якшення грошово-кредитної політики,
– повідомили у розвідці.
Також уряд скоротив стимули через податкові зміни. Зокрема у 2025 році збереглися високі видатки на тлі падіння доходів. Це призвело до зростання дефіциту.
Важливо! А у 2026 – 2028 роках фіскальна політика стане стримувальним чинником через скорочення витрат та підвищення податкового навантаження. Так створюється сценарій затяжної стагнації з підвищеними ризиками стагфляції.
Ба більше, індекс підприємницької впевненості у роздрібній торгівлі у 2025 році перебував у мінусі, а в останньому кварталі впав до найгіршого рівня з 2022 року. На тлі цього 44% ритейлерів очікують зниження прибутків та рентабельності у 2026 році. Водночас 29% розраховують на зростання продажів. І це мінімальний показник за десятиліття.
Стають гіршими й споживчі настрої:
- З червня 2025 року продажі знижувалися в переважній частині товарних категорій.
- Під час новорічних свят 2026 року відвідуваність торгівельних центрів впала майже на 20% у річному вимірі.
Високі процентні ставки різко підвищили витрати та вартість кредитування для малого і середнього бізнесу, обмеживши фінансування оборотного капіталу,
– додали у повідомленні.
Цікаво! Роздрібний сектор Росії показує відсутність адаптивності та слабкість.
Міжнародний валютний фонд вже третє погіршив прогнози щодо темпів зростання російської економіки. Остання оцінка свідчить, що у 2026 році ВВП збільшиться лише на 0,8%.
Тобто економіка Росії у 2026 році зростатиме:
- вчетверо повільніше, ніж світова;
- втричі повільніше, ніж економіка США.
Кремль відставатиме у 5,6 раза від Китаю, а від Індії – у 8 разів.
Важливо! Навіть у 2027 році темпи економічного зростання в Росії не перевищать 1%.
Що ще слід знати про ситуацію у Росії?
Нагадаємо, що російська економіка вперше за роки повномасштабної війни проти України, тобто з 2022 року, офіційно визнана тією, що втратила динаміку. Також у Кремлі визнали, що вона увійшла в режим стагнації. І це створює проблему на довгі роки.
Експерти кажуть, що загалом по економіці Росії стагнація та навіть стагфляція. Очікується цілком реальний ризик рецесії, особливо на початку року.