Що відбувається з російською економікою?

Вона "задушила" ділову активність та загострила стагнаційні процеси, про що розповіли у Службі зовнішньої розвідки.

У 2025 році економічне зростання у Росії майже зупинилося. Протягом року ВВП "коливався" біля нульової позначки.

У середині року відбулося незначне пожвавлення – яке було обмежене військово-промисловим комплексом та окремими сегментами сировинних галузей – тому не створило жодних імпульсів для економіки.

Інвестиційна активність дещо піднялася на початку року. Але потім різко пішла на спад:

в II кварталі інвестиції в основний капітал скоротилися на 3,7%;

III кварталі – на 1,7%.

Бізнес відмовлявся від модернізації, урізав закупівлі обладнання й інвестиційних товарів, а дефіцит фінансових ресурсів зберігатиметься навіть у разі пом’якшення грошово-кредитної політики,

– повідомили у розвідці.

Також уряд скоротив стимули через податкові зміни. Зокрема у 2025 році збереглися високі видатки на тлі падіння доходів. Це призвело до зростання дефіциту.

Важливо! А у 2026 – 2028 роках фіскальна політика стане стримувальним чинником через скорочення витрат та підвищення податкового навантаження. Так створюється сценарій затяжної стагнації з підвищеними ризиками стагфляції.

Ба більше, індекс підприємницької впевненості у роздрібній торгівлі у 2025 році перебував у мінусі, а в останньому кварталі впав до найгіршого рівня з 2022 року. На тлі цього 44% ритейлерів очікують зниження прибутків та рентабельності у 2026 році. Водночас 29% розраховують на зростання продажів. І це мінімальний показник за десятиліття.

Стають гіршими й споживчі настрої:

З червня 2025 року продажі знижувалися в переважній частині товарних категорій.

Під час новорічних свят 2026 року відвідуваність торгівельних центрів впала майже на 20% у річному вимірі.

Високі процентні ставки різко підвищили витрати та вартість кредитування для малого і середнього бізнесу, обмеживши фінансування оборотного капіталу,

– додали у повідомленні.

Цікаво! Роздрібний сектор Росії показує відсутність адаптивності та слабкість.

Міжнародний валютний фонд вже третє погіршив прогнози щодо темпів зростання російської економіки. Остання оцінка свідчить, що у 2026 році ВВП збільшиться лише на 0,8%.

Тобто економіка Росії у 2026 році зростатиме:

вчетверо повільніше, ніж світова;

втричі повільніше, ніж економіка США.

Кремль відставатиме у 5,6 раза від Китаю, а від Індії – у 8 разів.

Важливо! Навіть у 2027 році темпи економічного зростання в Росії не перевищать 1%.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?