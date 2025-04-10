Компания, связанная с Медведчуком, поставляет грузовики Mercedes в Россию

Российская компания "Торговый дом "Каникурган", связанная с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, импортировала грузовики Mercedes-Benz из Китая. В 2023 году компания, несмотря на санкции, ввезла 52 автомобиля.

Грузовики поставляли в Россию из Китая

Фирма зарегистрирована в приграничном городе Благовещенск, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Схемы".

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Пять из этих транспортных средств впоследствии попали в оккупированный Луганск, где их приобрела компания "ТД ИТС", зарегистрированная на временно оккупированной территории. Журналисты установили этот факт с помощью российских таможенных деклараций, в частности через VIN-номера автомобилей.

Поставщиком тягачей является Beijing Foton Daimler Automotive – совместное предприятие китайской корпорации Foton Motor и немецкой Daimler Truck Holding AG.

Обратите внимание! Согласно финансовому отчету за 2023 год, крупнейшим акционером последней является Mercedes-Benz Group AG.

Как грузовики Mercedes попадают в Россию

В сентябре 2022 года в Китае заработал завод Beijing Foton Daimler Automotive, где начали производить грузовики бренда Mercedes-Benz.

Этот запуск состоялся уже после того, как Европейский Союз в июне 2022-го ввел санкции и запретил экспорт таких транспортных средств в Россию, и всего за месяц до официального заявления Mercedes о выходе с российского рынка.

Заметьте! Как пояснила эксперт по оборонной политике Елена Белоусова, поставки грузовиков Mercedes, собранных в Китае, в Россию – классический пример обхода санкционного контроля. По ее словам, использование китайских производств позволяет избегать прямых ограничений, наложенных ЕС.