За первые месяцы 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, – Reuters
Источник:Reuters
За январь–февраль 2023 года Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай. Объемы выросли на 23,8%. Это в разы больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Россия обогнала Саудовскую Аравию
Если в прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, то в этом году агрессор обогнал Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком. Об этом свидетельствуют данные китайского правительства.
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Это стало возможным из-за того, что китайские покупатели закупили попавшую под санкции Запада российскую нефть по сниженной цене.Обратите внимание. Согласно данным Главного таможенного управления, поступления из России составили 15,68 миллиона тонн в январе–феврале, или 1,94 миллиарда баррелей ежедневно. Это на 23,8% больше, чем в прошлом году в это же время, то есть 1,57 миллиарда баррелей в день.
Санкции ударили, а цена упала
После полномасштабного вторжения России в Украину Запад ограничил цену на морскую перевозку российской нефти. Это соответственно ограничило и покупателей для поставок, поэтому страна-агрессор вынуждена сейчас продавать свое черное золото с большими скидками.
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- Российская сырая нефть ESPO, поступавшая в феврале в порты Шаньдуна, Китай, была куплена со скидкой примерно в 8 долларов по сравнению с эталонной маркой Brent.
- Следовательно, в связи с ростом внутреннего спроса на топливо после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, государственные китайские компании Sinopec и PetroChina возобновили закупки российских грузов марки Urals как раз перед началом эмбарго.
- Кроме того, китайские нефтепереработчики используют трейдеров-посредников для доставки и страхования российской сырой нефти во избежание нарушения санкций Запада.