Нашли замену российской нефти: США начали переговоры с азиатскими странами
- США начали переговоры с азиатскими странами для замены российской нефти и газа американскими энергоресурсами.
- Переговоры с Индией еще не начались.
США начали переговорный процесс с азиатскими странами. Главным вопросом в процессе обсуждения стала замена российской нефти и газа.
Чем планируют заменить российскую нефть?
Российские нефть и газ планируют заменить американскими, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.
Крупнейшим импортером нефти для Европы была Россия. Крупнейшим импортером природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России.
Нужно заметить, что Райт не указал с какими именно азиатскими странами ведутся переговоры. Однако, он отметил заинтересованность этих государств в предложении США.
Мы обсуждаем это же с азиатскими странами, но для диалога с Индией еще рано. Президент Трамп продает американские энергоресурсы по всему миру,
– отметил министр.
Обратите внимание! По словам Райта, другие государства заинтересованы в сотрудничестве, потому что США надежный союзник.