ЕС меняет подход: Брюссель готовит сокрушительный удар по нефтяному флоту России

Даже несмотря на многочисленные санкции Евросоюза и других государств, Россия продолжает поставлять свою нефть по миру. Поэтому в Брюсселе хотят изменить подход при введении новых санкций против Москвы.

Какие меры рассматривает Евросоюз?

Об этом рассказала главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге, передает "Укринформ".

По ее словам, в ЕС переоценили потенциальные риски для нефтяного рынка и планируют усилить существующие ограничения против России:

Ранее страны Европы опасались пошатнуть его стабильность, поэтому ввели только ценовой "потолок" на морские поставки российской нефти.

Теперь Брюссель хочет полностью запретить предоставление морских услуг для танкеров Москвы.

Это явно усиление санкций. До сих пор, даже с учетом ограничения цен, экспорт российской нефти все еще возможен. С запретом на морские перевозки любой экспорт нефти из России станет еще сложнее, поэтому логика именно такая,

– объяснила пресс-секретарь.

Пиньо добавила, что параллельно Евросоюз будет проводить переговоры со странами "Большой семерки". Брюссель стремится добиться, чтобы все семь государств поддержали запрет на морские услуги для российских судов. Так, по ее мнению, санкции будут "более эффективными".

К слову, инициативу полного запрета морских услуг для нефтяных танкеров России – страхование, доступ к портам и т.д. – в ЕС продвигают Швеция и Финляндия

Заметьте! Впрочем, пока пресс-секретарь Брюсселя не раскрывает детали следующего, 20-го пакета санкций против России, что ожидается до конца февраля.

Что известно о 20-м пакете санкций?

Зато президент Еврокомиссии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 6 февраля, приоткрыла завесу относительно 20-го пакета санкций ЕС против России.

Она рассказала, что они будут касаться прежде всего энергетики, торговли и финансовых услуг:

в санкционный список внесут еще 43 судна "теневого флота";

введут масштабные запреты на предоставление технического обслуживания и других услуг для танкеров СПГ и ледоколов;

в список попадут еще 20 российских региональных банков;

введут ограничения против компаний, торгующих криптовалютами, и платформ, которые помогают обходить санкции;

введут ограничения на товары и услуги общей стоимостью более 360 миллионов евро и тому подобное.

Наконец, мы предлагаем усиленные правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или несправедливой экспроприации в России из-за злоупотребления судебными решениями в связи с санкциями,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Что известно о ценовом "потолке" на нефть?