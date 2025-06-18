Конфликт между Израилем и Ираном: как он может повлиять на российскую нефть

Россия заинтересована в том, чтобы мировые цены на нефть повышались. Но лучшим вариантом для Москвы является именно дефицит нефти.

Что произошло с ценами на нефть после конфликта

Дело в том, что тогда российские власти будут манипулировать этим вопросом для снятия санкций с собственной нефти, об этом рассказал кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Андрей Ус специально для 24 Канала.

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Согласно словам эксперта, в первые дни конфликт между Израилем и Ираном действительно спровоцировал рост цены на нефть до 78 долларов за баррель. Однако уже через полчаса, после нанесения израильских ударов, цена опустилась до 75 долларов за баррель. То есть цена упала до той, что была по состоянию на 1 апреля.

Тем более, после этого цена просела снова и была уже на уровне 72,5 доллара,

– добавил Андрей УС.

Впоследствии она стабилизировалась и снизилась до отметки 74 доллара, а 16 июня цена была уже 73 доллара. То есть была только первая эмоциональная реакция на событие, однако без безумного роста.

Из-за чего возникла реакция? Такая реакция возникла из-за того, что Иран неоднократно повторял: что если страну атакуют, то он в ответ будет атаковать Саудовскую Аравию и ОАЭ – страны, которые являются крупными нефтяными странами. Андрей УС отметил: эти опасения повлияли на рост цены в момент, когда Израиль атаковал Иран утром. Однако ответа со стороны Ирана не было, поэтому рост стоимости остановился и начал "откатываться".

Как ситуация повлияет на российскую нефть

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что рост стоимости нефти может улучшить ситуацию в России. В то же время в бюджете страны нефть заложена на уровне 70 долларов за баррель, а торгуется фактически от 50 до 60 долларов за баррель.

И даже если цена имеет 65 долларов за баррель, то она не дотягивает до показателя бюджета,

– сообщил Олег Гетман.

То есть дыра в российском бюджете уже составляет 3,7 триллиона рублей. Более того, она будет увеличиваться в дальнейшем в этом году.

Эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Тантели Ратувухери отметил: более важно, что выигрыш России заключается не столько в экономической стороне, сколько в геополитическом уравнении.

Мы видели, как президент США Дональд Трамп открыто и публично обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в сделке с Ираном,

– напомнил Ратувухери.

Обратите внимание! Сырая нефть марки Brent по состоянию на утро 17 июня составляет чуть больше, чем 74 доллара за баррель. А российская Urals, по состоянию на 16 июня, 67,37 доллара за баррель.