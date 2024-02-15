США получает нефть от россиян: как это происходит

После начала полномасштабного вторжения, против российских нефтепродуктов были введены санкции. Тем не менее, сырье из России продолжает активно продаваться.

Как российскую нефть получает США

Определенное количество российской нефти находилось на Багамских островах еще в 2022 году. Недавно завод из США купил это сырье.

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Чтобы обойти санкции, российскую нефть смешивали с образцами из других стран. Получаемая смесь считается неподсанкционным сырьем.

В общем нефтеперерабатывающий завод PBF Energy Inc в штате Делавэр импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти, именно благодаря описанному методу. То есть, фактически, это предприятие не нарушило санкции, но покупало сырье из России.

Что сообщили в американском предприятии

Представители организации подчеркивают, что российское сырье попало на Багамские острова до 8 марта 2022 года. То есть это не нарушает нынешние санкции.

Купажирование нефти различного происхождения не является новинкой. К тому же как заявляют в PBF Energy Inc, смесей с российским сырьем было лишь некоторое количество от общей закупки.