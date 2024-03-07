Относится с осторожностью: Индия сокращает контрактные поставки нефти из России

Из-за усиления санкций против России со стороны США, Индия испытывает существенное давление. Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны должны сокращать контрактные поставки нефти.

Индия замедлила сотрудничество с Россией

Сейчас ситуация с тремя крупнейшими НПЗ Индии такова:

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Indian Oil Corp – вероятно сократит объемы сырой нефти из России;

Bharat Petroleum Corp – не взял на себя твердые обязательства по покупке нефти в следующем финансовом году.

Hindustan Petroleum Corp – аналогично предыдущему, не взял твердых обязательств.

Все они вели переговоры с ПАО "Роснефть" о поставках 500 тысяч баррелей в день и уменьшении зависимости от разовых дорогих закупок. Однако получатели оказались недовольны некоторыми пунктами в контракте, которые отвечали за решение проблем с перебоями в поставках.

Сейчас только Indian Oil имеет долгосрочный контракт с Россией, хотя последняя так и остается основным поставщиком ресурса в страну.

Индия ведет переговоры о поставках дорогой нефти из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока и Западной Африки.

К слову страхование около 61% танкеров, которые в феврале заходили в Россию, было неизвестным. К тому же количество танкеров, которые соответствуют требованиям цоколя, постоянно уменьшалось в течение последних пяти месяцев.