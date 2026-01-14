Поставки российской нефти "застревают" в море: как на это влияют санкции США

Танкеры с российской нефтью находятся в море без четкого пункта назначения. Москва пытается возобновить поставки на индийский рынок.

Что происходит с российской нефтью?

В частности за четыре недели до 11 января Россия отгружала 3,42 миллиона баррелей в сутки, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это примерно на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем пиковый уровень перед Рождеством. Но лишь на 30 тысяч баррелей меньше, чем за период до 4 января. И все еще выше среднего показателя за весь прошлый год.

Пятнадцатое подряд падение цен в сочетании с очередным незначительным сокращением объемов привело к снижению стоимости поставок до нового минимума за весь период после вторжения,

– говорится в материале.

Главная проблема для Москвы заключается в том, чтобы нефть разгрузить. Дело в том, что все больше судов осуществляют длинные рейсы в Китай вместо Индии. В частности почти все поставки из арктического порта Мурманск теперь направляются в Китай.

Еще в июле 80% танкеров, выходивших из этого порта, доставляли нефть в Индию или Сирию. Однако сирийский рынок был потерян после падения режима Башара Асада, а индийские покупатели избегают нефти от подсанкционных российских компаний.

Как влияют на нефть из России действия Соединенных Штатов?

Давление на Москву растет на фоне того, что США продвигают законодательство, которое позволит Трампу наказывать страны, покупающие дешевую российскую нефть. Пока что эти меры были сосредоточены на Венесуэле. Действий против танкеров, перевозящих российскую нефть, пока не принято, однако "теневой флот" является подвижным: одни и те же суда могут перевозить нефть для России, Ирана и Венесуэлы.

Важно! И все это происходит на фоне сокращения добычи нефти в России.

В декабре производство упало больше всего за последние 18 месяцев – почти на 250 тысяч баррелей в сутки ниже целевого уровня ОПЕК+ на этот месяц. За неделю до 11 января 29 танкеров загрузили 21,87 миллиона баррелей российской сырой нефти.

В среднесуточном измерении отгрузки за неделю до 11 января сократились до 3,12 миллиона баррелей в сутки – примерно на 50 тысяч баррелей меньше, чем на предыдущей неделе, и на 920 тысяч баррелей меньше, чем за неделю до 21 декабря.

Обратите внимание! Потоки являются нестабильными и зависят от погоды, санкций и графиков отгрузок.

За четырехнедельный период до 11 января валовая стоимость экспорта Москвы упала до 950 миллионов долларов в неделю, что на 2% меньше, чем за пересмотренный период до 4 января. Средние цены снижались уже 15-ю неделю подряд.

На фоне падения и цен, и объемов стоимость поставок достигла нового минимума за весь период по меньшей мере с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В частности напомним, что Дональд Трамп поддерживает законопроект Линдси Грэма о новых санкциях против России. Об этом он сообщил для Fox News.

В то же время Трамп выразил надежду, что проект не придется применять. Американский лидер считает, что США уже имеют серьезные санкции против России.

Заметьте! Дональд Трамп заявил также, что российская экономика уже находится в трудном положении.

Что еще известно о санкциях на нефть?