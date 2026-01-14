Що відбувається з російською нафтою?

Зокрема за чотири тижні до 11 січня Росія відвантажувала 3,42 мільйона барелів на добу, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це приблизно на 450 тисяч барелів на добу менше, ніж піковий рівень перед Різдвом. Але лише на 30 тисяч барелів менше, ніж за період до 4 січня. І все ще вище середнього показника за весь минулий рік.

П’ятнадцяте поспіль падіння цін у поєднанні з черговим незначним скороченням обсягів призвело до зниження вартості поставок до нового мінімуму за весь період після вторгнення,

– йдеться у матеріалі.

Головна проблема для Москви полягає в тому, щоб нафту розвантажити. Річ у тім, що дедалі більше суден здійснюють довші рейси до Китаю замість Індії. Зокрема майже всі поставки з арктичного порту Мурманськ тепер прямують до Китаю.

Ще в липні 80% танкерів, що виходили з цього порту, доставляли нафту до Індії або Сирії. Однак сирійський ринок було втрачено після падіння режиму Башара Асада, а індійські покупці уникають нафти від підсанкційних російських компаній.

Як впливають на нафту з Росії дії Сполучених Штатів?

Тиск на Москву зростає на тлі того, що США просувають законодавство, яке дозволить Трампу карати країни, що купують дешеву російську нафту. Поки що ці заходи були зосереджені на Венесуелі. Дій проти танкерів, що перевозять російську нафту, поки не вжито, однак "тіньовий флот" є рухомим: одні й ті самі судна можуть перевозити нафту для Росії, Ірану та Венесуели.

Важливо! І все це відбувається на тлі скорочення видобутку нафти в Росії.

У грудні виробництво впало найбільше за останні 18 місяців – майже на 250 тисяч барелів на добу нижче за цільовий рівень ОПЕК+ на цей місяць. За тиждень до 11 січня 29 танкерів завантажили 21,87 мільйона барелів російської сирої нафти.

У середньодобовому вимірі відвантаження за тиждень до 11 січня скоротилися до 3,12 мільйона барелів на добу – приблизно на 50 тисяч барелів менше, ніж попереднього тижня, і на 920 тисяч барелів менше, ніж за тиждень до 21 грудня.

Зауважте! Потоки є нестабільними й залежать від погоди, санкцій та графіків відвантажень.

За чотиритижневий період до 11 січня валова вартість експорту Москви впала до 950 мільйонів доларів на тиждень, що на 2% менше, ніж за переглянутий період до 4 січня. Середні ціни знижувалися вже 15-й тиждень поспіль.

На тлі падіння і цін, і обсягів вартість поставок досягла нового мінімуму за весь період щонайменше з початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Зокрема нагадаємо, що Дональд Трамп підтримує законопроєкт Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії. Про це він повідомив для Fox News.

Водночас Трамп висловив сподівання, що проєкт не доведеться застосовувати. Американський лідер вважає, що США вже мають серйозні санкції проти Росії.

Зауважте! Дональд Трамп заявив також, що російська економіка вже перебуває у скрутному становищі.

Що ще відомо щодо санкцій на нафту?