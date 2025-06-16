Простаивает 300 тысяч вагонов: железная дорога России на грани банкротства
- Российская железная дорога сталкивается с кризисом, поскольку загрузка падает 20 месяцев подряд, а на путях простаивает 300 000 пустых вагонов.
- Компания сталкивается с нехваткой персонала и износом подвижного состава, что требует значительных инвестиций, которых у России нет.
РЖД столкнулась с кризисом кадров, поэтому близка к банкротству. На решение проблемы понадобятся миллиарды долларов, которых у России нет.
Что известно о возможном банкротстве российской железной дороги
Уровень загрузки российской железной дороги падает 20 месяцев подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
В 2024 году спад достиг 4%, а за первые пять месяцев 2025 года – уже более 7%. На путях простаивает 300 000 пустых вагонов – это почти 20% всего парка.
Компания сталкивается с хронической нехваткой персонала: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тысяч машинистов и около 3 тысяч других работников,
– сообщили в разведке.
Износ подвижного состава также усугубляет кризис: половина из 20 тысяч локомотивов требует замены. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется тратить 3–3,5 миллиарда долларов ежегодно, однако средств на это в России нет.
На фоне проблем РЖД также сокращает инфраструктурные проекты. Финансирование расширения БАМа и “Транссиба” урезали на две трети, развитие маршрутов к европейским портам заморожено.
Как Россия урезает бюджет
Российские власти сокращают бюджет текущего года на ключевые проекты поддержки национальной экономики. Это повлияет на увеличение дефицита бюджета.
- Развитие авиапрома
Прежде всего сократили финансирование программы развития авиапрома, в рамках которой планировали заменить западные лайнеры у российских авиакомпаний. Совокупный бюджет программы с первоначальных 101,2 миллиардов рублей сократится на 22% – до 78,8 миллиардов рублей.
- Развитие промышленности
Базовая госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в рамках которой планировалось на 40% увеличить выпуск гражданских товаров до 2030 года, потеряет 66,9 миллиардов рублей финансирования в 2025 году.
- Развитие транспорта
Расходы на поддержку автопрома уменьшат на 35 миллиардов рублей, на "высокотехнологичные отрасли" – на 46 миллиардов рублей, на "производство инновационного транспорта" – на 25 миллиардов рублей, на производство судов и судового оборудования - на 12,6 миллиардов рублей.
- Развитие технологий
Почти треть финансирования – 1,7 миллиардов рублей из 5,6 миллиардов – потеряет федеральный проект производства промышленных роботов.