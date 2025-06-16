РЖД столкнулась с кризисом кадров, поэтому близка к банкротству. На решение проблемы понадобятся миллиарды долларов, которых у России нет.

Что известно о возможном банкротстве российской железной дороги

Уровень загрузки российской железной дороги падает 20 месяцев подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В 2024 году спад достиг 4%, а за первые пять месяцев 2025 года – уже более 7%. На путях простаивает 300 000 пустых вагонов – это почти 20% всего парка.

Компания сталкивается с хронической нехваткой персонала: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Не хватает 2,5 тысяч машинистов и около 3 тысяч других работников,

– сообщили в разведке.

Износ подвижного состава также усугубляет кризис: половина из 20 тысяч локомотивов требует замены. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется тратить 3–3,5 миллиарда долларов ежегодно, однако средств на это в России нет.

На фоне проблем РЖД также сокращает инфраструктурные проекты. Финансирование расширения БАМа и “Транссиба” урезали на две трети, развитие маршрутов к европейским портам заморожено.

Как Россия урезает бюджет

Российские власти сокращают бюджет текущего года на ключевые проекты поддержки национальной экономики. Это повлияет на увеличение дефицита бюджета.

Развитие авиапрома

Прежде всего сократили финансирование программы развития авиапрома, в рамках которой планировали заменить западные лайнеры у российских авиакомпаний. Совокупный бюджет программы с первоначальных 101,2 миллиардов рублей сократится на 22% – до 78,8 миллиардов рублей.

Развитие промышленности

Базовая госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в рамках которой планировалось на 40% увеличить выпуск гражданских товаров до 2030 года, потеряет 66,9 миллиардов рублей финансирования в 2025 году.

Развитие транспорта

Расходы на поддержку автопрома уменьшат на 35 миллиардов рублей, на "высокотехнологичные отрасли" – на 46 миллиардов рублей, на "производство инновационного транспорта" – на 25 миллиардов рублей, на производство судов и судового оборудования - на 12,6 миллиардов рублей.

Развитие технологий

Почти треть финансирования – 1,7 миллиардов рублей из 5,6 миллиардов – потеряет федеральный проект производства промышленных роботов.