Активы России на оружие для Украины: в Еврокомиссии высказали новое предложение

В ЕС хотят рассмотреть пути использования прибыли от замороженных российских активов. Одним из вариантов является закупка военного снаряжения для Украины.

Деньги из российских активов могут передать на вооружение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных активов в пользу украинской армии.

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Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины,

– сказала глава Еврокомиссии.

Также она добавила, что не может быть более сильного символа и большей пользы от этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни.

Группа юристов ранее заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка России не противоречит международному праву учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Еще ранее Денис Шмыгаль сообщал, что уже в 2024 году Украина планирует получить доступ к доходам от замороженных российских активов.

Российские активы могут передать для Украины в 2024 году

В 2024 году Украина может получить первые 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов. А вот в течение ближайших четырех лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.

Для этого нужно пройти следующие этапы: