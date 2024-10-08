Нидерланды разморозили российские активы: о какой сумме идет речь

В Нидерландах была разморожена немалая сумма российских активов. Это решение было принято после создания соответствующих механизмов.

Каким образом произошло размораживание части российских активов

Финансовые учреждения Нидерландов разблокировали около 560 миллионов евро российских активов. Как пишет Telegraaf, согласно документам, в январе было объявлено, что сумма замороженных российских активов составит 660 миллионов евро, но до 1 июля заблокировано только 97,2 миллиона евро.

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Размораживание части средств произошло из-за исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных владельцев. В частности, 430 миллионов евро принадлежало двум российским компаниям, а 230 миллионов евро больше не подлежало замораживанию из-за формального отстранения компании от российского владельца.