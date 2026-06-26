Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы, – Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что правительство сделает всё от него зависящее, чтобы предотвратить это. Он призвал готовиться к сложной ситуации с электричеством и отоплением.

Об этом чиновник рассказал в ходе Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, сообщает "24 Канал".

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Что сказал Шмыгаль?

Министр энергетики считает, что предстоящая зимняя кампания станет непростым испытанием для нашей страны.

Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы,

– заявил политик.

Он отметил, что Украина должна готовиться к сложному отопительному сезону в любом случае. Чиновник сказал, что это важная задача даже в том случае, если войну удастся закончить.

По словам Шмыгаля, Киев совместно с партнерами продолжает подготовку энергетической и критической инфраструктуры к новому отопительному сезону.

Министр энергетики рассказал, что нашей стране необходимо восстановить более 10 гигаватт генерирующих мощностей. Также необходимо развернуть ещё 3 гигаватта новых децентрализованных энергетических систем.

Они должны повысить устойчивость украинской энергетики во время обстрелов. Шмыгаль отмечает, что эти системы будут менее уязвимыми к российским ударам и способными работать автономно. Еще одним важным этапом подготовки Украины является создание многоуровневой системы защиты от ракет и дронов, а также укрепление ПВО.

Как Украина повышает энергетическую устойчивость?

Шмыгаль сообщил, что государственные и частные компании энергетического сектора Украины планируют подписать соглашения о привлечении более 1 миллиарда евро финансирования. Он рассказал, что уже было подписано соглашение на 210 миллионов фунтов стерлингов — на поставку топлива для украинских АЭС.

По итогам Конференции по восстановлению Украины удалось привлечь не менее 375 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Среди стран, выделивших средства: США, Швеция, Норвегия, Эстония, Исландия и Литва.