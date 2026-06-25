Ведущая 24 Канала София Трощук из Гданьска рассказала о первых итогах конференции. По её словам, партнёры уже договорились о новой поддержке украинской энергетической инфраструктуры, а общая атмосфера мероприятия остаётся конструктивной, несмотря на дипломатическую напряжённость между Украиной и Польшей.

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Энергетика стала одной из первых тем конференции

Первые договоренности в Гданьске касаются украинской энергетики. Накануне официального старта конференции состоялся энергетический "Рамштайн" — встреча стран из группы энергетической поддержки Украины, где обсуждалась устойчивость системы перед предстоящим зимним периодом.

Зима близко, несмотря на то, что мы говорим об этом в июне. Готовиться к тому, что будет с энергетикой зимой, — это обязанность наших чиновников. И уже есть хорошие соглашения, хорошие результаты,

– отметила Трощук.

По итогам встречи удалось привлечь не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры и новые взносы в фонд поддержки энергетиков. К обсуждению присоединились 20 стран, представители ЕС и шести международных организаций.

Наибольшая потребность сейчас связана с восстановлением и ремонтом поврежденных энергетических объектов – на это требуется 295 миллионов евро. Еще около 192 миллионов евро необходимы для развития распределенной генерации, а почти 150 миллионов евро — для аварийного резерва и закупки критически важного оборудования.

Дополнительную поддержку украинскому энергетическому сектору уже объявили партнеры из США, Швеции, Норвегии, Эстонии, Исландии и Литвы. Речь идет о мерах, которые должны помочь Украине подготовиться к новым российским атакам на энергетику и пережить холодный сезон с меньшими рисками.

В Гданьске говорят о сделках на миллиарды евро

Официальное открытие конференции началось с выступлений украинских, польских и европейских чиновников. В Гданьске присутствуют представители Украины, Европейского Союза, США, Японии, Бахрейна и других стран. Среди участников также находится лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

Дипломатического кризиса здесь, по крайней мере на публике, не ощущается,

– рассказала Трощук.

По её словам, в выступлениях украинской и польской сторон звучала взаимная благодарность: Украине — за защиту Европы, Польше — за поддержку и приём украинцев. На конференции также объявили о масштабном пакете договоренностей, касающихся восстановления Украины. Речь идет о подписании около 160 соглашений на сумму свыше 10 миллиардов евро.

Кроме того, в бизнес-ярмарке должны принять участие более 80 украинских компаний, а одним из важных направлений станет запуск нового формата энергетической платформы.

Выступления были очень хорошими с обеих сторон, если говорить о Польше и об Украине,

– отметила ведущая 24 Канала.

В этом году конференцию принимает Польша, а сам формат ежегодно проходит в разных городах и странах. В Гданьске будут и дальше следить за новыми договоренностями, касающимися восстановления, инвестиций, энергетики и поддержки Украины во время войны.