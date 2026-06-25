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Как проходит конференция по Украине в Гданьске?
В конференции принимает участие украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.
Программа этого года охватывает 5 основных направлений: бизнес, безопасность и оборону, евроинтеграцию, региональное развитие и человеческий капитал.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Организаторы ожидают около 5 тысяч участников из почти 100 стран.
В ходе мероприятия планируется подписать около 200 соглашений, меморандумов и писем о намерениях сотрудничества.
Туск и Свириденко встретились в кулуарах конференции: смотрите видео на 24 канале Партнеры собрались в Гданьске, чтобы обсудить восстановление Украины: смотрите видео Встреча мировых лидеров на мероприятии, посвященном Украине: смотрите видео на 24 канале Туск и Свириденко / Фото 24 Канала Мировые лидеры прибыли на конференцию в Гданьск / Фото 24 канала Премьер-министр Польши Дональд Туск во время открытия конференции заявил, что Украина должна стать частью объединенной Европы. По его словам, восстановление страны — это не только восстановление городов и инфраструктуры, но и общие ценности. Туск подчеркнул, что поляки и украинцы могут строить общее будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории. Он также добавил, что вместе страны смогут преодолеть любые вызовы. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его правительство решило выделить дополнительные 40 миллионов евро на инициативу PURL. Орпо отметил, что оборонная поддержка Украины со стороны Финляндии остается прочной. В частности, уже было предоставлено 33 военных пакета помощи. Он заверил, что Финляндия будет и впредь оказывать поддержку Украине как будущему члену Европейского Союза. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Европейский Союз должен поддерживать мирные инициативы. Фридрих Мерц заявил, что Украина сейчас занимает более сильную позицию на поле боя. По его словам, Россия не сможет выиграть войну, а поддержка Украины со стороны Европы остается неизменной. Мерц также отметил, что пришло время Москве сесть за стол переговоров, заморозить линию фронта и прекратить убийства. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Польша, Италия и Франция создали флагманский фонд для восстановления Украины. Новый фонд призван привлечь "значительные частные инвестиции" в различные сферы экономики Украины. В то же время Мерц подчеркнул, что инвестиции и восстановление Украины возможны только при условии обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе. Он напомнил, что Берлин поставляет Киеву современные системы ПВО, а совместные немецко-украинские предприятия играют ключевую роль в сфере инновационных технологий. Глава Еврокомиссии отметила, что на прошлой конференции по восстановлению Украины ситуация была печальной, но сегодня прогнозы иные. По её словам, Украина добилась прогресса на фронте Мужество Украины сделало это возможным, а теперь солидарность может помочь воплотить это в реальность, ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на два года: первый транш в размере 3,2 миллиарда будет перечислен уже сегодня. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, с начала полномасштабного вторжения России ЕС и его государства-члены предоставили Украине около 200 миллиардов евро военной и экономической поддержки. Свириденко заявила, что на конференции будет заключено 160 соглашений на сумму свыше 10 миллиардов евро. Юлия Свириденко выступила на конференции. Она поблагодарила поляков за поддержку и помощь. Зал встретил её слова бурными аплодисментами
Он также добавил, что без прекращения боевых действий невозможно полноценно восстановить суверенитет, демократию и построить "процветающую европейскую Украину".
Кроме того, Украина укрепила свой экономический фундамент и добилась прогресса на пути в ЕС.
– сказала фон дер Ляйн.
Премьер-министр объявила об участии более 80 украинских компаний в бизнес-ярмарке вместе с 2 000 представителей бизнеса со всего мира, а также о запуске нового формата Энергетической платформы, которая станет постоянным инструментом мобилизации международной поддержки нашей энергетики.
Туск и Свириденко встретились в кулуарах конференции: смотрите видео на 24 канале
Партнеры собрались в Гданьске, чтобы обсудить восстановление Украины: смотрите видео
Встреча мировых лидеров на мероприятии, посвященном Украине: смотрите видео на 24 канале
Туск и Свириденко / Фото 24 Канала
Мировые лидеры прибыли на конференцию в Гданьск / Фото 24 канала
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время открытия конференции заявил, что Украина должна стать частью объединенной Европы.
По его словам, восстановление страны — это не только восстановление городов и инфраструктуры, но и общие ценности.
Туск подчеркнул, что поляки и украинцы могут строить общее будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории.
Он также добавил, что вместе страны смогут преодолеть любые вызовы.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его правительство решило выделить дополнительные 40 миллионов евро на инициативу PURL.
Орпо отметил, что оборонная поддержка Украины со стороны Финляндии остается прочной. В частности, уже было предоставлено 33 военных пакета помощи.
Он заверил, что Финляндия будет и впредь оказывать поддержку Украине как будущему члену Европейского Союза.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Европейский Союз должен поддерживать мирные инициативы.
Фридрих Мерц заявил, что Украина сейчас занимает более сильную позицию на поле боя.
По его словам, Россия не сможет выиграть войну, а поддержка Украины со стороны Европы остается неизменной.
Мерц также отметил, что пришло время Москве сесть за стол переговоров, заморозить линию фронта и прекратить убийства.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Польша, Италия и Франция создали флагманский фонд для восстановления Украины. Новый фонд призван привлечь "значительные частные инвестиции" в различные сферы экономики Украины.
В то же время Мерц подчеркнул, что инвестиции и восстановление Украины возможны только при условии обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе.
Он напомнил, что Берлин поставляет Киеву современные системы ПВО, а совместные немецко-украинские предприятия играют ключевую роль в сфере инновационных технологий.
Глава Еврокомиссии отметила, что на прошлой конференции по восстановлению Украины ситуация была печальной, но сегодня прогнозы иные. По её словам, Украина добилась прогресса на фронте
Мужество Украины сделало это возможным, а теперь солидарность может помочь воплотить это в реальность,
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на два года: первый транш в размере 3,2 миллиарда будет перечислен уже сегодня. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, с начала полномасштабного вторжения России ЕС и его государства-члены предоставили Украине около 200 миллиардов евро военной и экономической поддержки.
Свириденко заявила, что на конференции будет заключено 160 соглашений на сумму свыше 10 миллиардов евро.
Юлия Свириденко выступила на конференции. Она поблагодарила поляков за поддержку и помощь. Зал встретил её слова бурными аплодисментами