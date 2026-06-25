Обо всём, что происходит в рамках международного мероприятия, рассказывает 24 Канал.

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Как проходит конференция по Украине в Гданьске?

В конференции принимает участие украинская правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Программа этого года охватывает 5 основных направлений: бизнес, безопасность и оборону, евроинтеграцию, региональное развитие и человеческий капитал.

Организаторы ожидают около 5 тысяч участников из почти 100 стран.

В ходе мероприятия планируется подписать около 200 соглашений, меморандумов и писем о намерениях сотрудничества.