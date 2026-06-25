Про все, що відбувається у межах міжнародного заходу, розповідає 24 Канал.

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Як проходить конференція щодо України у Гданську?

У конференції бере участь українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Цьогорічна програма охоплює 5 головних напрямів: бізнес, безпеку й оборону, євроінтеграцію, регіональний розвиток і людський капітал.

Організатори очікують близько 5 тисяч учасників із майже 100 країн.

Під час заходу планують підписати приблизно 200 угод, меморандумів та листів про наміри співпраці.