Не прошло ни одного дня без атак на энергетику: Россия непрерывно атакует Украину с июля
Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в областях Украины после волны российских атак. В результате ударов были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетики.
Что известно о российских атаках на украинскую энергетику
Повсюду продолжаются восстановительные работы, что сообщил президент Украины в социальных сетях.
Был представлен доклад премьер-министра Украины о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. Подробно определены приоритетные направления деятельности как правительственных структур и энергетических компаний, так и областных и местных властей.
Действующий премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что с 16 июля – с момента начала работы обновленного правительства – не прошло ни одного дня без атак на энергетику. Атак уже было 2 147, и это в разы больше, чем в прошлом году.
Еще до начала зимы враг пытается уничтожить ключевые объекты жизнеобеспечения. Тот объем работ, который был выполнен в рамках планов устойчивости, помогает системе держаться,
– написал Корецкий.
Дело в том, что Россия всю свою ненависть направляет на террор против гражданской инфраструктуры: света, тепла и воды. А цель этих действий – измотать людей.
Сергей Корецкий отметил, что к этой зиме нужно относиться серьезно. А стратегия правительства в отношении " отопительного сезона " неизменна:
- активно усиливается защита того, "что можно защитить";
- ведется строительство распределенной генерации;
- формируются достаточные запасы резервных трансформаторов и оборудования;
- усиливается резервное питание критически важных объектов, в частности насосных станций водоснабжения.
Напомним, что " министр энергетики Денис Шмыгаль " ранее заявил, что Украина учла уроки прошлых лет. Поэтому правительство подготовилось к зиме лучше, чем в предыдущие годы.